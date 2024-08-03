TRANSFER HABERİ | Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Jose Mourinho devreye girdi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip orta sahaya takviye yapmak istiyor. Kanarya Fred'in sakatlığı sonrasında bu mevkiye net bir oyuncu alacak. Bunun için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği o oyuncunun peşinde düştü. Transferde Jose Mourinho detayı dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2024- 06:40