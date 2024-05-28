Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor

Trendyol Süper Lig'de duble yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak olan Cimbom'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2024- 18:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024- 18:13