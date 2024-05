Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi. Galatasaray, son haftada yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.

Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek.

BEŞİNCİ YILDIZA BİR ADIM KALACAK

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaşacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 24. kez zafer turu atacak.

"Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

ŞAMPİYONLUKLAR

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic 1970-71 Galatasaray Brian Birch 1971-72 Galatasaray Brian Birch 1972-73 Galatasaray Brian Birch 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu 2005-06 Galatasaray Erik Gerets 2007-08 Galatasaray Cevat Güler 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray Fatih Terim 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Galatasaray Fatih Terim 2018-19 Galatasaray Fatih Terim 2022-23 Galatasaray Okan Buruk

OKAN BURUK, KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEMENİN PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, yarınki maçtan 1 puanla ayrılmaları halinde üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.

SEKİZ FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Galatasaray'ın, yarın Konya'dan mutlu dönmesi durumunda kadroda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşayacak.

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini takacak.

KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koyacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı. "Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.