Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha döndü.

Üst üste 16. galibiyetini elde eden Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Icardı(2), Mertens(2) Hakim Ziyech(2) kaydetti.

Sarı kırmızılılar puanını 96 yaparak liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında ceza sahası sol çaprazından Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasının sağına doğru çıkardığı pasa gelişine düzgün bir vuruş yapan Hakim Ziyech, topu ağlara gönderdi: 1-0.

16'ncı dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Charisis'in şutunda top yandan dışarı gitti.

26'ncı dakikada sol kanattan Köhn'ün ortasında ceza sahasında sırtı dönük pozisyonda topu önüne alan Icardi, pasını yayın üzerindeki Torreira'ya çıkardı. Torreira'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan etkili gelen sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topun üzerinden ön direkteki Icardi atladı. Altıpas üzerinde boş pozisyonda topu önünde bulan Mertens, bekletmeden sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sağ çaprazdan yerden şutunda Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46'ncı dakikada Sivasspor'un çıkarken yaptığı pas hatasının ardından ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Mertens'in plase vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

53'üncü dakikada Ziyech, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı. Kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

54'üncü dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkte topu arkaya aşıran Manaj'ın pasını kale önünde tamamlayan Caner Osmanpaşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59'uncu dakikada Galatasaray yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mertens'in ortasında ön direkte Icardi tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

60'ıncı dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan sert bir şut çıkaran Ziyech, topu filelere gönderdi: 4-1.

62'nci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Koita'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

65'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ziyech'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

70'inci dakikada Charisis'in pasıyla savunma arkasına sarkan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Manaj'ın ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.

73'üncü dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına ortasını yaptı. Icardi'nin kafa pasıyla ceza sahası ön çizgisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in sağ ayakla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 5-1.

81'inci dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Yerden gelen topu sektiren kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı tekrar kontrol etmek isterken Icardi araya girdi. Kale önünde vuruşunu yapan Icardi, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Arda Kardeşler, oyuncunun meşin yuvarlağı önüne alırken faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı frikikte ön direğe koşu yapan Icardi, sağ ayağıyla çıkardığı şutla ağları havalandırdı: 6-1.

89'uncu dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden sert şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.