Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

"Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım."

"1 sezon daha kalacak mısın?

"Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak"