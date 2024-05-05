VAR golü iptal etti! İşte Galatasaray kalesinde yaşanan pozisyon...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin 70. dakikasında misafir takımda Rej Manaj, sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin 70. dakikasında misafir takımda Rej Manaj, sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.