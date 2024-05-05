Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'le geçerek liderliğini sürüdren Galatasaray'da Mauro Icardi, mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Arjantinli golcü, "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık. Bir hafta önce de söylemiştim, zor bir sezon oluyor. Ekim ayından beri %100'ümde değilim. Hatta %50 bile diyebilirim. Takımımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklarıma rağmen oynamak istedim. Erden Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım, kazanmayı seviyorum. Gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar da bizi ikna ediyor nasıl oynamamız gerektiğine dair. Teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.