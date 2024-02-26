Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Antalyaspor'un ofansif anlamda iyi bir takım olduğunu bugün gördük. Bizim maç başlangıcımız biraz düşüktü. Eksiklerimiz var, perşembe günkü maçtan sonrası var, birçok şey var... Son iki maçta en büyük sıkıntımız yaptığımız top kayıplarıydı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bugün kazanmak önemliydi, liderliği tekrar aldık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. İç sahada taraftarımızla birlikte gerçekten güçlü bir oyun oynuyoruz.

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz. İnşallah bu sezon bir şampiyonluk daha yaşayacağız. Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var.

Derrick Köhn, orijinal bir sol bek tabii ki. Sezon başında Angelino'dan hayal ettiğimiz şey buydu. Oyunumuzda beklerin bindirmesi önemli ve Köhn bunu gayet iyi yapıyor. Oyunumuza iyi alıştı. Keşke Avrupa listesinde de olabilseydi, bize güç katardı.