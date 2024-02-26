Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı ve liderliği geri aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12. (p) ve 45+1. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 33. dakikada van de Streek'ten geldi. Ayrıca sarı-kırmızılı takım 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından G.Saray üst üste 8. galibiyetini aldı ve 72 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

TARAFTARLARDAN SESSİZ PROTESTO

Sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi. Taraftarlar, TFF'ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı.

CARLOS VINICIUS LİGDE İLK KEZ 11

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Mauro Icardi'nin yokluğunda Antalyaspor maçında 11'de başladı. Süper Lig'de daha önce Başakşehir karşılaşmasında sonradan dahil olan Vinicius, Antalya mücadelesiyle ilk kez 11'de yer aldı.

BARIŞ ALPER SAĞ BEK OYNADI

Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı yine savunmada görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, bu sezon santrfor, sağ ve sol kanat, forvet arkası ile beklerde kullandığı Barış Alper'i Antalyaspor'a karşı sağ bekte oynattı.

F.BAHÇE'YE MARŞLI GÖNDERME

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olduğu ve sık sık polemikler yaşadığı rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden, "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener, Sami Yen'e nasıl gelecek?" ve "Fener ağlama" sözlerinin olduğu marşlar çalındı. Taraftarlar da maçtan önce ve müsabaka sırasında Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 12. dakikada Galatasaray penaltıdan golü buldu. Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Köhn'nün uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete, şutunu çekti ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

GOL! 33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, altıpas çizgisi üzerinde topa vuran Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larsson şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

GOL! 45+2. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Torreira'nın ortasında topa kafa vuran Vinicius'un şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun tamamlamasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'ın da yardımıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve gol geçerli sayıldı.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray, penaltıdan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un Köhn'e müdahalesi sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı üst direğe nişanlayarak penaltıyı gole çeviremedi.

65. dakikada Larsson'un sağ taraftan kullandığı kornerde Van de Streek, arka direkte topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, şutunu çekti. Kaleci Leite, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, içe kat ederek ceza yayının sağından şutunu çekti. Kaleci Leita, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sanchez, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, bu vuruş sonrası üstten auta çıktı.

83. dakikada Köhn'nün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.