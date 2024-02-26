Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan bu mücadele için flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı.

Bu mücadeleyı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazanırken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan flaş yorumlar geldi.

İŞTE ÇAKAR'IN MAÇ YORUMU:

Türk hakemliğinin iflas gecesi. Fifa duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius yan hakemin suratına bakarak defalarca F... O.. demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!