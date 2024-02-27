Galatasaray ve Fenerbahçe'den yılın kapışması! Önce sahada şimdi de transferde

Süper Lig'de dev bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki ekip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Ligde nefes kesen bir mücadele ortaya koyan ezeli rakiplerle ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldikleri belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2024- 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024- 11:22