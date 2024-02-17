LUCAS TORREIRA

Sevgili Lucas, Galatasaray'a geldiğin günden beri hayatında neler değiştiğini hiç düşündün mü? Evet, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynadın, orada önemli başarılar elde ettin. Uzaktan izlerken, o kulüplerin ne kadar şanslı oldugunu düşünürdük seni görünce. Artık bizim için diyorlar bunu, "Lucas'ı olan kazanır" diyorlar. Biz kazandık. Seni kazandık, şampiyon olduk ama kazancımız bununla sınırlı değil. Seninle bir kardeş kazandık, bir abi kazandık, bir evlat kazandık. Ailemizden biri oldun, gün oldu seninle ağladık, gün oldu seninle güldük, gün oldu biz seni ayağa kaldırdık, gün oldu sen bizi ayağa kaldırdın. Buz gibi bir Galatasaray adası gecesinde, bizleri ve takım arkadaşlarını ne kadar aile olarak gördüğünü anlatırken titreyen o sesin, yarın senin emeklerin sayesinde yine kazanacağımız kupalar sayesinde şampiyonluk şarkıları söyleyecek. Belki yine birlikte gözyaşı dökeceğiz ama onlar sevinç gözyaşları olacak, sevgili kardeşimiz Lucas.