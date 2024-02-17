TETE
Sevgili Tete, Geldiğin gün Türk spor basını günlerce başka bir şey konuşmadı. Herkes büyük bir futbolcu kazandığımız için bizi tebrik etti ve biz de çok mutlu olduk. Olağanüstü bir yeteneğin var ve top ayağına geldiğinde seni durdurmak mümkün değil. Taraftarlar, takım arkadaşların ve sarı kırmızıyı seven herkes sana çok güveniyor. Sezon sonunda lig kupasını kaldırdığımızda seni gülümserken görmek bizi çok mutlu edecek. Kükre, aslanım!
Galatasaray'da oyunculara şampiyonluk mektubu!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, tüm takım olarak şampiyonluğa odaklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcular ile Teknik Direktör Okan Buruk'a şampiyonluk mektubu gönderdi. İşte o mektuplar... (GS spor haberi)
TETE
HAKIM ZIYECH
Sevgili Hakim, Dünya futbolunun sihirbazı.... Yeteneğinle yıllardır tüm dünyayı kendine hayran bıraktın. Seninle çok güçlüyüz, Galatasaray'ın ve milyonlarca taraftarının senin sihrine ihtiyacı var, senin sihrinle bitiş çizgisine ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Kükremek istediğinde unutma ki arkanda seni seven milyonlarca insan var.
KAAN AYHAN
Sevgili Kaan, Bazı kahramanların pelerini olmaz. Bazı kaptanların da kolunda pazıbendi olmaz. Sen ilk geldiğin andan beri sahadaki komutanlardan biri oldun, nerede ihtiyaç varsa orada elinden gelenin en iyisini yaptın. Zorlu şampiyonluk yolu seninle bize daha kolay. Yaptığın fedakarlığın sana kahramanlık olarak dönecek. Bu sene o kupa yine senin elinde tribünleri dolaşacak.