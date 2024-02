JANKAT YILMAZ

Sevgili Jankat, Galatasaray'ın şanlı tarihinde her zaman çok iyi kaleciler olmuştur, kendi altyapımızdan yetişen çok nadir isim vardır tarihimiz boyunca. Bunun sebebi belli; senin saçtığın ışığı saçmadı çoğu, öyle bir ışık ki bu, görenlere "bir yıldız doğuyor" dedirtiyor. Her antrenmanda daha iyi olmak için savaşan, abilerinin yanında her gün biraz daha gelişen bir pırlantasın. Senin de katkılarınla kariyerindeki ikinci şampiyonluğu kutlayacağız.