UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Kairinen, Laçi, Rynes, Karabec, Birmancevic, Kuchta

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.

SPARTA PRAG İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

İki takım en son 5 Kasım 1997 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İstanbul'da rakip oldu ve sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Sparta Prag arasında 1995 yılında oynanan iki maçta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da forma giymişti.

AVRUPA KUPALARINDA 315. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.

ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

Sparta Prag, Çekya Ligi geride kalan 20 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Çekya takımı, 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 53 puan aldı. Prag, ligindeki tek yenilgisini deplasmanda Mlada Boleslav'a karşı 3-1'lik skorla yaşarken, son olarak ise konuk olduğu Karvina'yı 3-0 yendi.

Sparta Prag'da Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa forması forma giyen David Pavelka da oynuyor.

EN GOLCÜ İSMİ MAURO ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli Mauro Icardi yer alıyor. Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcuyu, 3 golle Kerem Aktürkoğlu ve 2'şer golle de Hakim Ziyech ve Dries Mertens takip etti.