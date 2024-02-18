Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fernando Muslera'nın yerine...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Ezeli rakibinin önünde ligi bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip diğer yandan yaz transfer döneminde yapacağı takviyeler için de görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim, Uruguaylı file bekçisinin yerine sürpriz bir hamle yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 06:40