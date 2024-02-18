Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.