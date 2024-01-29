Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Fildişi Sahilli futbolcus Wilfried Zaha kaydetti. Müsabakanın 72. dakikasında kale önünde Halil Dervişoğlu'nun pasında topu alan Zaha sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 yaptı.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. Zaha bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı. Müsabakaya yedek başlayan Wilfried Zaha, 46. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi.