Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 2-1 kazandı ve zirveye ortak olmayı sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'nın golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ kaydederken; G.Saray bu gole 72. dakikada Wilfried Zaha ve 90'da Barış Alper Yılmaz'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Aslan zirve takibini sürdürdü ve 60 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Gaziantep ise 23 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

SOL BEKTE BERKAN KUTLU

Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu'ya 11'de görev verdi. Bu sezon o b��lgede birçok isme şans veren Buruk; daha önce Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı oynatmıştı.

ICARDI LİGDE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK müsabakasıyla 11'e döndü. Tedavi sürecinin ardından Trabzonspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Icardi, ligde 5 maç sonra 11'de başladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 11'de görev almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile duvar pası yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü.

22. dakikada sağ kanatta aldığı topla hızla atağa çıkarak ceza sahasına giren Markovic'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

GOL! 29. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanından kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında savunmadaki Sanchez'in kafayla vurduğu top sol kanada açıldı. Burada meşin yuvarlağı alan Djilobodji'nin ortasında altıpastaki Arda Kızıldağ, Kerem Demirbay'ın markajından kurtularak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

41. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda, top üst direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK önde tamamladı.

51. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mertens'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Nita'dan dönen meşin yuvarlağı sonrasında Djilobodji kornere gönderdi.

56. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens'in sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, top önce üst sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada sağ kanattaki Mertens'in uzun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Zaha, açısını düzelttikten sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL! 72. dakikada sarı-kırmızı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Zaha, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldız pasını açısı daha iyi olan Halil Dervişoğlu'na, Halil de geriden koşu yapan Zaha'ya verdi. Fildişi Sahilli futbolcunun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

78. dakikada sağ kanattaki Tete'nin derinlemesine pasında ceza sahasındaki Icardi, topukla meşin yuvarlağı Zaha'nın önüne bıraktı. Zaha'nın şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Nita son anda uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

GOL! 89. dakikada Galatasaray öne geçti. Nelsson'un uzun pasında ceza sahasındaki Icardi, göğsüyle önüne aldığı topu kaleye göndermek istedi. Furkan'ın ayak koyduğu top sol tarafa açıldı. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Alper sol ayağıyla gelişine vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1

90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tete'nin vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

Aynı dakikada ev sahibi ekibin golü Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne takıldı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Pozisyonda devreye giren sistem, Halil'in topla buluşmadan önce ofsaytta olduğunu tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Müsabaka Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.