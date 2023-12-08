Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. 4 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı ve derbinin oynanacağı haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29'da Kerem Aktürkoğlu ve 90+4'te Mauro Icardi (p) kaydetti. Adana ekibinin tek golü ise 45+4'te M'Baye Niang'dan (p) geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 3. maçını kazandı ve 40 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdu. 5 maçtır kazanamayan A. Demirspor ise 23 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. A. Demirspor ise 23 puanda kaldı.

KEREM'DEN 1 GOL - 1 ASİST!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu maçta 1 gol - 1 asist yaptı ve galibiyetin mimarlarından oldu.

ZIYECH RİSKE EDİLMEDİ

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.

Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.

KEREM DEMİRBAY 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sonraki 4 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SOL BEKTE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu.

GOL! 22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

23. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yakın direk dibinde iyi yer tutan kaleci Muslera'dan döndü.

24. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nani kafa vuruşunu yaptı. Muslera, çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL! 29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere tokatladı.

45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.

46. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tete, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yakın direğin yanından auta gitti.

49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

51. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kurduğu baskıda top ceza sahası içi sol çaprazdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun vole vuruşunda savunmadaki Svensson çizgi üzerinde topu önledi.

59. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla ters taraftan auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tete, içeri kat ederek ceza sahasına sokuldu. Brezilyalı futbolcunun yerden şutunda kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topu kornere tokatladı.

70. dakikada Icardi'nin şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, ayağının içiyle uzak köşeye plase vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Oliveira, altıpasa gelen topa uçarak kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.