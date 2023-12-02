Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı evinde konuk etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Performansıyla Avrupa devlerini büyülemişti! Sacha Boey'e rekor teklif geldi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey, gösterdiği performans ile tüm ilgileri üzerine topluyor. Fransız futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki oynadığı maçlar ile taraftarın büyük beğenisini topladı. Boey'in bu performansından etkilenen Avrupa'nın devleri sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadelede sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte golleri Hakim Ziyech(2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti..