UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalmıştı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3'e getirmişti. Kerem'in attığı bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. 'haftanın golü' seçildi.