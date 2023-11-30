Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti.
TRANSFER HABERİ: Flaş gelişme! Ünlü sportif direktör Galatasaraylı yıldızı izledi
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Manchester United karşılaşması sonrası flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Avrupa devinin ünlü sportif direktörü, Cimbom'un yıldız futbolcusunu gözlem altına aldı. İşte o isim... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı temsilcimiz müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.