Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile sahasında karşılaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech Hollanda basınına konuştu! "Ajax'a dönmek..."
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in performansı izleyenleri büyülüyor. Faslı futbolcu son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı dikkat çeken bir oyun sergiledi ve Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ziyech'in sözleri... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Zorlu mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.
İngiliz ekibine karşı Cimbom'da Hakim Ziyech'in performansı dikkat çekti.