UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Galatasaray yeni Zaha'sını buldu! Transferde düğmeye basıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son maçta Kopenhag'ı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Adını son 16 turuna yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer çalışmaların sürdürüyor. Yönetim, hücum hattını kuvvetlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom, Zaha vari bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray evinde konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekipte golleri Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.