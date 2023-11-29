Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. hafta maçında evinde Manchester United'ı konuk edecek.
İngilizlerin Galatasaray korkusu! Kriz çıkabilir
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Her iki taraf da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İngiliz basını ise dev maç öncesi Manchester United'da yaşanan endişeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Cimbom kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacak.