Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Tete krizi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde performansı oldukça düşen ve teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen Brezilyalı yıldız hakkında şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda taşlar bir kez daha yerinden oynayabilir.
Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.