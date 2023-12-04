3,1 milyon Euro imza ücreti alan ve 2,8 milyon Euro senelik net ücretle takımın en çok maaş alan oyuncularından olan Brezilyalı futbolcu da sınıfı geçemedi. Brezilyalı futbolcu, 18 maça çıkarken sadece 1 gol, 2 asist yapabildi.