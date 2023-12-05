Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Galatasaray'da büyük endişe! Wilfried Zaha...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak. Cimbom zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan kritik maç öncesi sarı kırmızılılarda Wilfried Zaha endişesi yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kaydetti.