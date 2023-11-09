Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Galatasaray UEFA'ya gidiyor! Bayern Münih maçı sonrası...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada hakem Antonio Nobre'nin kararları da dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip mücadele içerisinde Portekizli hakemin verdiği kararlar nedeniyle UEFA'ya gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Alman ekibinin gollerini Harry Kane atarken, Aslan tek golü Cedric Bakambu'dan geldi.