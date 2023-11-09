Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Galatasaray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu! Hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Cimbom zorlu rakibini 2 maçta da adeta elinden kaçırdı. Öte yandan Bayern karşılaşması için Almanya'da giden sarı kırmızılıların, flaş bir ismin transferi için de nabız yokluğu kaydedildi. Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek olan Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.