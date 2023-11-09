Galatasaray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu! Hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Cimbom zorlu rakibini 2 maçta da adeta elinden kaçırdı. Öte yandan Bayern karşılaşması için Almanya'da giden sarı kırmızılıların, flaş bir ismin transferi için de nabız yokluğu kaydedildi. Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek olan Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 10:12