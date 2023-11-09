UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık kararı! Bayern Münih maçı sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 kaybeden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda Alman deviyle oynanan karşılaşma sonrası flaş bir ayrılık kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.