UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Allianz Stadyumu'nda oynanacak maç merakla bekleniyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta A Grubu maçında Galatasaray, Bayern Münnih ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de zirvede olan sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında ise son olarak Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlamış ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Rövanş maçında hanesine 3 puan yazdırarak gruplarda avantajını sürdürmek isteyen G.Saray'ın Bayern maçına sayılı zaman kala futbolseverler detayları merak ediyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih 9 Galatasaray 4 Manchester United 3 Kopenhag 1

GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH 4. KEZ

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.