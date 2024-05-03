TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a tarihi bonservis geliri! İşte yıldız ismin yeni adresi

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın en önemli kulüpleri, sarı kırmızılılardaki birçok futbolcu için harekete geçmişti. Ve bu doğrultuda Cimbom'un, tarihi bir satış yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın yıldız isminin, sezon sonu rekor bir bedelle takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2024- 06:40