Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırladı.
CİMBOM'DA SOL BEK HAREKATI! 💥
Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarlara mesaj! Bayern Münih yenilgisi sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında üstün oynamasına rağmen Bayern Münih'e 3-1 kaybeden Galatasaray'da Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, özellikle ilk yarısını baskın oynadığı mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın, Alman ekibi karşısındaki tek golü ise takımın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'den geldi.