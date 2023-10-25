Galatasaray'dan sürpriz transfer kararı! O bölge için kiralama formülü gündemde

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda özellikle 60 dakika boyunca sergilenen futbol ise herkesi hayran bıraktı. Galatasaray'da aksayan bölge ise sol bek olarak öne çıktı. Yönetim bu noktada devre arası transferin ilk sırasına bu bölgeyi koydu ve hazırlıklara başladı. Başkan Vekili Erden Timur ise geniş oyuncu havuzundan yıldız futbolcuyu öne çıkardı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 11:33