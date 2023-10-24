UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Bayern Münih belki uzun zamandır şut olarak değil, oyun olarak da böyle ezildiğini izleyenler görmemiştir.

Sonuç önemli. İlk yarı çok net üstündük. Taraftarın da muhteşem desteği vardı. Destek ile oyun birleşti. Planımız buydu. Bireysel olarak günümüzde olsak, ilk yarı 5-6 atabilirdik.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisi. Oyun olarak çok büyük üstünlük kurduk. Gidip kötü kullandığımız kaybettiğimiz pozisyonlar oldu. Bayern Münih geçişleri iyi kullandı. Ancak bu oyunu ortaya çıkartmak önemliydi. Bayern sonlandırmada bizden daha iyiydi. 2-1'den sonra cevap veremedik. Tam değişiklik yaparken gol yedik. Moral bozukluğundan onların da etkisi olmadı. İyi işler yaptık, kazanmamız gereken maçtı.

Beşiktaş derbisini oynadık, yorgunluk bekliyorsunuz. Geriye de çok şiddetli koştuk. Zaman zaman oyuncuların yorgunluğu belli bir dakikadan sonra ortaya çıkıyor. Değişikliklerle onu kapatmak istiyorduk olmadı. Planımız tuttu ama ikinci gol bize maçı kaybettirdi.