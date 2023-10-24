UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçına çıkıyor. İlk iki maçında Kopenhag ve Manchester United ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen Galatasaray - Bayern Münih maçına az bir süre kala iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Galatasaray - Bayern Münih maçının 11'leri...

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar grup lideri Bayern Münih'i RAMS Park'ta konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etmişti. Galatasaray, Manchester United'ın ardından bir başka Avrupa devi Bayern Münih'i de devirerek grup liderliğine yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesi 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Bayern Münih: Ulreich, Mazraoui, Kim Min Jae, De Ligt, Davies, Laimer, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 24 Ekim Salı günü oynanacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

EXXEN 14 GÜN BEDAVA

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Şampiyonlar Ligi'nin kritik karşılaşmalarından Galatasaray - Bayern Münih maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında, 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Galatasaray - Bayern maçı en ucuz bilet fiyatı 900 TL olarak açıklandı. En pahalı bilet ise 20.000 TL olarak duyuruldu.

BAYERN MÜNİH İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile tarihinde 2. kez eşleşti.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Galatasaray ile Bayern Münih, salı günkü karşılaşmayla 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 2 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 6 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 5 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 19 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 2 gol gördü.

SAHASINDA ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GERİDE

Galatasaray, Avrupa kupalarında sahasında Alman ekiplerine karşı 2 galibiyet aldı.

Alman takımlarını 14 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Birçok Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.