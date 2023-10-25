Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında evinde Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.
CİMBOM'DA SOL BEK HAREKATI! 💥
GALATASARAY HABERLERİ: | Sacha'ya hayran kaldılar! Tribünden takip ettiler
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Sacha Boey rüzgarı esti. 23 yaşındaki sağ bek için İngiliz devi karşılaşmayı tribünden takip etti. GS SPOR HABERLERİ
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında evinde Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısı olmak üzere Alman ekibine üstün bir oyun kurmayı başardı.
Fakat sonunu getiremeyen Okan Buruk'un öğrencileri rakibine 3-1 mağlup oldu.