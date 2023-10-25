GALATASARAY HABERLERİ: | Sacha'ya hayran kaldılar! Tribünden takip ettiler

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Sacha Boey rüzgarı esti. 23 yaşındaki sağ bek için İngiliz devi karşılaşmayı tribünden takip etti. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 13:02