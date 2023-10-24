İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki güncel puan durumu!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadeleyi Cimbom 3-1 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Manchester United, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Devler Ligi A Grubu puan durumu şekillendi. İşte son durum... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2023- 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 00:01
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı.
Mücadeleyi Cimbom 3-1 kaybetti.
Bu sonuçla Devler Ligi A Grubu puan durumu şekillendi.
Grubun diğer maçında Manchester United, evinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURMU
1- Bayern Münih: 9 puan - 3 maç
2- GALATASARAY: 4 puan - 3 maç
3- Manchester United: 3 puan - 3 maç
4- Kopenhag: 1 puan - 3 maç