İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki güncel puan durumu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadeleyi Cimbom 3-1 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Manchester United, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Devler Ligi A Grubu puan durumu şekillendi. İşte son durum... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2023- 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 00:01