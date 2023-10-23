Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi UEFA'ya açıklamalar yaptı.
Thomas Tuchel Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya konuştu!
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların rakibi Bayern Münih'in teknik Tuchel, UEFA açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi UEFA'ya açıklamalar yaptı.
İŞTE TUCHEL'İN SÖZLERİ:
Baskıyı hissettiğinizde, kazanmak isteyen ve kazanmanın takım felsefesi olduğu bir kulüpte olduğunuzu bilirsiniz. Baskının çoğunu da kendimiz, üzerimizde yaratırız. Bunu ben de yapıyorum. Her antrenman mükemmel geçmei, tüm hafta harika hazırlanmalı ve harika bir maç çıkarmamız gerekiyor.
Beklentiler son derece yüksek ama Bayern Münih'teyiz. Bayern'den zaferler beklenir. Bu zaferler de sıradan şekilde değil, ilgi çekici bir futbol ve fazla gol atarak gelmelidir. Bazen hepsini yapamazsınız ama yine de baskı olumludur ve bu oyunun bir parçasıdır.