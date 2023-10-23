Rekabet artık o kadar yüksek ki grup aşaması hiç kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğim her sezon, grup aşaması çok zor geçti. Uyanık, tetikte ve 90 dakika boyunca konsantre olmalısınız. Galatasaray, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu bir grupta bırakın iki hatayı, tek bir hataya bile izin veremezsiniz.