GALATASARAY HABERLERİ: Transferi duyurdular! 20 milyon Euro'ya Arsenal'a mı gidiyor?

GALATASARAY HABERLERİ: Transferi duyurdular! 20 milyon Euro'ya Arsenal'a mı gidiyor?

Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Haberin detayında ise yıldız futbolcunun 20 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 10:50