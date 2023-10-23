Arsenal, G.Saray'ın başarılı sağ bekini devre arasında 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor...
GALATASARAY HABERLERİ: Transferi duyurdular! 20 milyon Euro'ya Arsenal'a mı gidiyor?
Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Haberin detayında ise yıldız futbolcunun 20 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olacağı iddia edildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2023- 10:50
Geçen sezonun başında yakaladığı çıkışı zirveye taşıyan Sacha Boey, dev kulüplerin gözdesi haline geldi.
Özellikle Manchester United maçında yaptıklarıyla İngiliz basınında gündem olan Fransız sağ bek için Arsenal hayli ısrarcı.