Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçında forma giyebilir
Galatasaray'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor. Yıldız golcünün sağ ayak bileği ve tendon üstündeki dokusunda hasar ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak Arjantinli futbolcunun Bayern Münih maçına yetişme ihtimali ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, derbide sakatlanmıştı.
MR'a giren Arjantinli yıldız oyuncunun raporu açıklandı.