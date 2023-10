Icardi, Galatasaray'ın her şeyi. Bir futbolcudan öte bir isim! Sahadaki her hareketi, her davranışı kalite kokuyor... Icardi bir uzay çağı golcüsü! Mert'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda itiraz bile etmeden işine baktı, kendini yere bile atmadı! Helal olsun! 10 değil, belki de 20 milyon euro'yu hak ediyor Icardi! Aslanlar gibi oynayıp gollerini atıyor. Galatasaray'ın 80'de kazandığı penaltıda Torreira'nın kafa vuruşunda ceza sahasında Amir topa elle müdahale ediyor. Net penaltı.