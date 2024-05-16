Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Aslan, son olarak 30 Nisan 2023 tarihinde Dolmabahçe'de karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 kaybettikten sonra bu takımlarla rakip olduğu 6'sı Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 7 müsabakada 1'i hükmen 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile 3, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de 2'şer kez oynadı.

Cimbom, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 berberlik alırken, siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri de 2'şer kez mağlup etti.