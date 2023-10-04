Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında İngiliz temsilcisi Manchester United'a konuk oldu.
Manchester United'da Galatasaray krizi! Soruşturma başlatıldı
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Manchester United'ı mağlup etmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi alınan şok yenilgi sonrası soruşturma başlatma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Cimbom 2 kez geri düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Sarı kırmızılılar böylelikle gruptan çıkma adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.