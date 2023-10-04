Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk oldu.
GALATASARAY HABERİ: Beklenmedik Ziyech kararı! Sakatlanmıştı ancak...
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deviren Galatasaray'da, yıldız futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Faslı oyuncu hakkında sürpriz bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom grupta puanını 4'e yükselterek 2. sırada yer aldı.