Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geldiği günden bu yana sarı kırmızılı taraftarların gözdesi olmayı başardı.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi futbolu bırakıyordu! Şok gelişmeyi açıkladı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, 2 sezondur gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Öte yandan attığı gollerle büyük takdir toplayan 30 yaşındaki santrforla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın kısa süre önce futbolu bırakmak üzere olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Geçen sezon PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli, attığı gollerle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
Yönetim, Icardi'nin performansı sonrası sezon başında tüm zorluklara rağmen yıldız oyuncunun bonservisini almayı başardı.