UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.45'te sahasında Kopenhag'a karşı çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Mauro Icardi ve Dries Mertens UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag ile oynayacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini ifade eden Okan Buruk, "Galatasaray'da oynamaya 1991/92 sezonunda başladım ve daha sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım.
Teknik direktör olarak hayalim, Galatasaray'a geldikten sonra ilk kez yurt içi şampiyonluğu kazanmaktı.