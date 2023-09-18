Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa basını Mauro Icardi'nin golünü böyle gördü! "Ziyech'in golünü çaldı"
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Yılport Samsunspor'u ağırladı ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede son golü Mauro Icardi atarken, bu pozisyon Avrupa basınında gündeme geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu mücadelede Cimbom'un oynadığı futbol taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Karşılaşmaya ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kafa golü damga vurdu.