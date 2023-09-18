Galatasaray'daki Ziyech etkisi yüzleri güldürürken, teknik kadroya göre bu durum, "Kaliteli oyuncular birbirini daha iyi anlıyor" şeklinde yorumlandı. Okan Buruk ve ekibinin, Ziyech ile beraber Zaha'nın da takıma girmesiyle beraber Icardi'nin de oyun içerisinde etkinliğinin artacağına inandıkları belirtildi.