Manchester United cephesinde deprem! Galatasaray'a karşı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin gruptaki rakibi olan Manchester United adeta kriz dönemine girdi. Kırmızılı Şeytanlar son yıllarda yaptığı transferler ve dikkat çeken oyuncularından mahrum durumda. Teknik direktör Erik ten Hag ise bu konuyu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte İngiliz devinde yaşanan deprem. | (aspor.com.tr - Detay Haber / ALİ GENÇ)