Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı. Bir süredir Kolombiya Milli Takımı'nın kampında bulunan başarılı futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktığını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, milli aranın sona ermesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Kolombiyalı stoper uçaktan fotoğraf paylaştı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.09.2023- 14:01