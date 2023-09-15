G.Saray yeni transferine kavuşuyor!
G.Saray maçı öncesi ManU'da kriz!
15 Eylül 2023 Döviz Kuru!
EN ETKİLİ OMUZ KASI GELİŞTİRME HAREKETLERİ 👊
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