Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yol ayrımı yakın! 2 yıldız yolcu!
Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Cimbom, yabancı sınırından dolayı 2 isimle yollarını ayıracak. İşte Galatasaray'dan ayrılacak 2 isim... | Galatasaray haberleri
Milli aranın ardından çalışmalarını hızlandıran Cimbom'da yeni transferlerin sahne alması bekleniyor.
Nef Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.